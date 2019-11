Salamander-Chef Klaus Magele: „Das Ende der Saisonen“

Warum bestellt man nicht bei österreichischen Schuhhändlern?

Weil die Übermacht von Zalando und Amazon so groß ist. Was ich verachte: Zalando verwendet Risikokapital, um den Markt zu zerstören. Die haben noch keinen Euro verdient.

Da sind die Kunden nicht sensibel beim Einkauf?

Nein. Jetzt wählen 14 Prozent grün, Greta Thunberg tourt durch die Welt – aber man bestellt im Internet. Internet muss sein, kein Thema. Aber man sollte zumindest in Österreich kaufen.

Ihr Online-Anteil am Umsatz?

Zwei bis drei Prozent. Wir sind im Aufbau.

Sind Schuhe überhaupt eine gute Bestellware?

Eigentlich überhaupt nicht. Weil ein Schuh muss ja in drei Dimensionen passen. Deshalb wird so viel retour gesendet. Ich rate außerdem dazu, sich beraten zu lassen und Qualität zu kaufen.

Apropos Qualität: Wo werden Schuhe gemacht?

Unsere in Europa – zu 90 Prozent.

Was ist dem Kunden ein guter Schuh wert?

Unter 100 Euro ist ein guter Schuh eigentlich nicht möglich. Wenn sie billiger kaufen, gibt es immer Verlierer: die Umwelt, die Menschen in der Produktion, die Qualität. Anders geht es nicht. Das ist wie beim Hendl: das gibt es für zwei Euro oder für 15 Euro. Der Konsument muss entscheiden, wie wichtig es ihm ist, wo es herkommt. Und was er sich leisten kann und will.