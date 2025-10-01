Business People

Personalsuche mit KI-Avataren: Das war der Job Brunch im KURIER

46-219086559
In der KURIER-Medienlounge wurde diskutiert, wie sich mittels Technologie offene Stellen besetzen lassen.
01.10.25, 13:34
Kommentare

Künstliche Intelligenz macht auch vor dem Recruiting keinen Halt. Wie die Technologie bei der Personalsuche unterstützen kann, war das Thema des Job Brunch am Mittwoch, dem 1. Oktober.

In der KURIER Medienlounge versammelten sich HR-Verantwortliche, Personalberater und Headhunter zum Netzwerken und Frühstücken. Die Begrüßungsworte hielt KURIER-Herausgeberin Martina Salomon, die anmerkt, dass auch die Medienbranche „immer technisierter“ wird, aber redaktionelle Inhalte dennoch immer journalistisch kuratiert sein werden. jimm-Geschäftsführer Markus Binderbauer strich ebenfalls den Nutzen – aber auch die Tücken der KI hervor.

46-219086088

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086267

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086042

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086043

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086044

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086045

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086087

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086120

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086122

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086123

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086126

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086187

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086286

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086337

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086186

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086560

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086618

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086664

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086665

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086322

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086285

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

46-219086657

Job Brunch

Das war der Job Brunch in der KURIER Medienlounge am 1. Oktober.

Recruiterin und „KI-Enthusiastin“ Maria Malik skizzierte in ihrer Keynote eine Zukunft, in der es keine Arbeitswelt ohne KI gibt. Sie sprach von Avataren, die (fast problemlos) Job-Interviews führen und Technologien, die in der Lage sind, Empathie zu simulieren. „Alles, was erlernbar ist, kann in Zukunft die KI“, schließt sie ihren Vortrag. Ob das so sein kann, darüber wurde anschließend diskutiert.

(kurier.at, JC)  | 

Kommentare