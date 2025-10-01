Personalsuche mit KI-Avataren: Das war der Job Brunch im KURIER

Künstliche Intelligenz macht auch vor dem Recruiting keinen Halt. Wie die Technologie bei der Personalsuche unterstützen kann, war das Thema des Job Brunch am Mittwoch, dem 1. Oktober.

In der KURIER Medienlounge versammelten sich HR-Verantwortliche, Personalberater und Headhunter zum Netzwerken und Frühstücken. Die Begrüßungsworte hielt KURIER-Herausgeberin Martina Salomon, die anmerkt, dass auch die Medienbranche „immer technisierter“ wird, aber redaktionelle Inhalte dennoch immer journalistisch kuratiert sein werden. jimm-Geschäftsführer Markus Binderbauer strich ebenfalls den Nutzen – aber auch die Tücken der KI hervor.