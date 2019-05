Neuer internationaler Headhunter in Wien

Michael Baumann (41), bisheriger Partner der Personalberatung Amrop Jenewein, holt mit „H.I. Executive Consultants“ einen globalen Player der Personalberatung nach Österreich.

Vom neuen Standort aus werden ab sofort auch weltweit Führungskräfte für Unternehmen in Österreich und Deutschland gesucht und ausgewählt. Der Fokus des Executive Search Unternehmens liegt vor allem auf der Suche von Führungskräften für die Begleitung digitaler Transformationsprozesse. „Neue Anforderungen an Top-Executives, schnelle technologische Weiterentwicklungen, sich verändernde Märkte und disruptive Geschäftsmodelle sind Veränderungen, auf die viele Personalberater bisher kaum eingegangen sind“, sagt der neue Managing Partner von H.I. Executive Consultants Michael Baumann.

Mit H.I.EC, mit insgesamt 12 Büros weltweit, holt Baumann einen international agierenden Player neuen Stils nach Österreich. „Der Ansatz von H.I.EC heißt: Kompromisslose Internationalität bei der Suche nach Führungskräften“, so Baumann. H.I.EC ist derzeit mit 13 Niederlassungen in Europa, Asien und Nordamerika aktiv und bringt mit der Eröffnung des Standorts in Wien mehr Internationalität in die heimische Personalberaterbranche. SB