Ist Nachhaltigkeit noch auf der Agenda oder hat sie an Bedeutung verloren?

Der Green Deal der Europäischen Union hat ein großes Ziel: bis 2050 will man das wirtschaftliche Wachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln und eine faire Transformation der Wirtschaft zustande bringen. „Brüssel ging an die Arbeit und schrieb Vorschriften um Vorschriften, Richtlinien um Richtlinien. Das war gut gedacht, aber schlecht gemacht“, resümiert Marlene Johler, Head of Sustainability von Hammerer Aluminium Industries. „Es gab viel Papier, viel Bürokratie – die Nachhaltigkeit war auf einmal allerorts auf der Agenda. Aber: man hat es übertrieben“.