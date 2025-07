"Consches": Wie ein heimisches Label Mode fairer machen will

Faire Mode?

Lindner fragte sich, wie man Mode ohne schlechtes Gewissen machen kann. Die Antwort: lokal und umweltfreundlich produzieren. So kam sie auf ihre Hauptproduktionsstätte in der Steiermark. „Mode ist zwar meine Leidenschaft, aber ich habe Hilfe bei den technischen Aspekten gebraucht“, so Lindner.

Für ihre Designs verwendet sie weitgehend heimische Materialien – sogar die Knöpfe stammen aus Österreich. „Was nicht leicht war, weil es hierzulande nicht mehr viele Hersteller gibt. Umso mehr freut es mich, dass wir so Traditionen und Kompetenzen am Leben halten.“ Alles, was sich nicht auftreiben lässt, holt sie aus Familienbetrieben in Deutschland und Italien.

Auf ihrer Webseite kann man sich zu all dem informieren: die verwendeten Materialien und wer die Kleider gemacht hat – inklusive Fotos. „Wir legen großen Wert auf Transparenz. Ich habe nichts zu verheimlichen.“

So weit, so grün. Dennoch bleibt sie vorsichtig und sagt offen, Angst vor Fehlern zu haben: „Wenn man sich etwas auf die Fahne schreibt, verlangen die Leute eine 100-prozentig perfekte Durchführung. Aber es ist ein Prozess, der auch viel Evaluierung braucht.“

Offenheit prägt auch ihren Umgang mit anderen Unternehmern: „Ich bin kein Fan von Konkurrenz, sondern von Synergien“, betont Lindner. „Einer meiner größten Werte ist Empowerment – dass man sich gegenseitig unterstützt.“ Dieses Miteinander habe ihr außerdem schon das ein oder andere Mal Türen geöffnet.