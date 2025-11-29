Beständigkeit oder Bremse? Die Rolle der österreichischen Mittelschicht

In Österreich ist die Mittelschicht eine außergewöhnlich solide Bevölkerungsgruppe. Sie ist fester und beständiger als in anderen Ländern. Es sind die mittleren 60 bis 80 Prozent aller, die große Gruppe der mittig Situierten – wiewohl diese Gruppe an den Rändern nach unten und oben hin sehr divers sein kann.

Wo man sich selbst in der Gesellschaft wiederfindet, ist von mehreren Faktoren abhängig. Nicht immer hat man diese Faktoren in der Hand, nicht immer sind sie (einfach) veränderbar. Erbe, Können und Fleiß sind die Hauptingredienzien von Wohlstand – wer sich selbst verbessern will, einen Aufstieg anstrebt, muss meist was tun. Den anstrengenden Weg gehen.