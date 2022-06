Eine Entwicklung, vor der sich Arbeitgeber insbesondere im Kampf um die besten Talente nicht verschließen können. Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem, zumindest für einen gewissen Teil der Arbeitszeit, wieder zurück in die Büros zu bringen, investieren Firmen gerade viel. Microsoft Österreich beispielsweise hat erst vor Kurzem am Wienerberg seine modernisierten Büroräumlichkeiten eröffnet (der KURIER berichtete), um vor allem auf die gestiegenen Mitarbeiterbedürfnisse zu reagieren und Beschäftigten die Rückkehr ins Büro zu versüßen, wie HR-Leiterin Ingrid Heschl im KURIER-Gespräch erzählt.

Die Rückkehr als Event

Noch weiter in die Trickkiste griff Branchenriese Google und engagierte vor wenige Wochen Popstar Lizzo für ein Konzert am Firmensitz in Mountain View. Man wolle so „die Rückkehr ins Büro zu etwas ganz Besonderem machen“, schrieb David Radcliffe, der bei Google für das Thema Arbeitsplatz zuständig ist. Und der Chiphersteller Qualcomm organisierte in San Diego vergangenen April eine große „Welcome-Back-Happy-Hour“ mit Gratisessen, T-Shirts und persönlicher Begrüßung durch den CEO Cristiano Amon.

Fehlende Identifikation und ihre Folgen

Doch warum nehmen Unternehmen diese Kosten auf sich? Könnten sie doch viel einsparen, wenn sie etwa Teile der Büroflächen abmieten würden. Ganz so einfach ist es nicht. Viele haben in den vergangenen zwei Jahren gemerkt, dass die Kooperation und Abstimmung zwischen Beschäftigten oder mit der Führungskraft durch unterschiedliche Arbeitszeiten und die räumliche Trennung schwieriger wurden. Auch die Bindung zwischen den Angestellten und dem Unternehmen nahm ab. Was vielfach übrig blieb: Eine rein formale Arbeitsbeziehung, die sich auf die operativen Aktivitäten reduzierte.

Und speziell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten während der Pandemie das Problem, dass sie oft inhaltlich und sozial wenig an die bestehenden Teams angebunden werden konnten, da sie kaum Möglichkeiten hatten, dieses in Präsenz zu erleben.

Die Folgen waren oft gestiegene Fluktuation und Wechselbereitschaft. Tatsachen, die auch Michael Bartz, Professor an der IMC Fachhochschule Krems, wo er den Forschungsbereich „New World of Work“ leitet, kennt. Dass das Büro ein Auslaufmodell ist, glaubt er deshalb auch nicht. „Büros haben im Zeitalter, in dem wir von überall aus arbeiten können, noch Bedeutung, ihre Funktion verändert sich aber.“

So werde man dieses künftig für Zusammenarbeit, Interaktion oder kreative Prozesse nutzen, konzentrierte Arbeiten werden dagegen zunehmend ins Homeoffice verlagert werden. Im Übrigen zeigen seine Untersuchungen, dass 70 bis 80 Prozent der heimischen Firmen auch nach der Pandemie mobiles Arbeiten weiter ermöglichen wollen. Das wirde auch notwendig sein. Denn im Kampf um die besten Talente, müssen Firmen auf die Wünsche ihrer Mitarbeiter eingehen.

Das Homeoffice-Dilemma

Unternehmen wollen....

- ... ein Teamgefüge schaffen und brauchen die Identifikation mit dem Unternehmen. Räumliche Trennung macht das oft schwierig. Unternehmensführung wird in diesem Kontext viele neue, zusätzliche Rollen und Pflichten erhalten.

- .... und müssen den Spagat zwischen Anwesenheit und Abwesenheit mit hybriden Systemen schaffen. Derzeit wird das noch nicht einheitlich praktiziert. Rund 50 Prozent der Arbeitnehmer hat kein Angebot, das Heimbüro zu nutzen.

- ... regelmäßige Präsenz. „Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Mitarbeiter im Homeoffice mehr schaffen“, schreibt Verhaltensökonom Matthias Sutter in seinem Buch. Es habe sich aber gezeigt, dass diese dann trotzdem seltener befördert zu werden. Es scheint zu gelten: Aus den Augen, aus dem Sinn.

Mitarbeiter wollen...

- ... sich immer weniger binden und auch physisch weniger präsent sein. So zeigt eine internationale Studie des Meinungsforschungsinstituts Kantar, dass rund 73 Prozent der rund 2.000 Befragten nicht mehr täglich im Büro arbeiten wollen.

- ... ein hohes Maß an Flexibilität und die Möglichkeit Beruf, Familie und Freizeit zu vereinbaren. Sollte dies der Arbeitgeber nicht ermöglichen, würde laut EY mehr als die Hälfte der Beschäftigen in Erwägung ziehen, den Job zu wechseln.

- ... Zeitgewinn. Im Pendlerland Österreich, wo mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer pendelt – im Schnitt 36 Kilometer – kann das durch Homeoffice gewährleistet werden. Laut einer OECD-Studie wächst durch die Zeitersparnis übrigens auch die Produktivität.