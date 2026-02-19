Zu Besuch in der Klasse: Reden wir über Medien
Ein Medienworkshop am Faschingsdienstag ist kein Scherz, die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Gröhrmühlgasse – dritte Klasse und rund 13 Jahre alt – waren trotzdem besonders lustig an diesem Tag. Für knapp zwei Stunden kam der KURIER, mit vielen Zeitungen und Informationen im Gepäck und einer Titelseite, auf der noch kein Bild und keine Headline zu finden war.
Im Medien-Workshop wurde genau das erarbeitet: Wie arbeiten Journalisten? Warum sind Social Media keine Medien? Und wie entsteht eigentlich eine Tageszeitung – von der Idee bis zur Lieferung vor die Haustüre der Abonnenten?
Nach vielen Fragen und Antworten ging es daran, die eigene Titelseite zu bauen. Viele Zeitungsseiten flogen durch die Luft, Fotos wurden ausgeschnitten. Und es gab die Kritik der Schüler, dass zu wenig „nette Nachrichten“ in der Zeitung stehen. Insofern haben auch wir wieder etwas mitgenommen: gute Nachrichten braucht das Land. Professorin Christina Podlipny-Felber und Manuel Ganglberger (stv. Schulleiter) initiierten den Besuch des KURIER und waren beim Workshop dabei.
Lehrkräfte, die in ihren Klassen über Medien reden möchten, melden sich einfach bei sandra.baierl@kurier.at
