Zu Besuch in der Klasse: Reden wir über Medien

Ein Medienworkshop am Faschingsdienstag ist kein Scherz, die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Gröhrmühlgasse – dritte Klasse und rund 13 Jahre alt – waren trotzdem besonders lustig an diesem Tag. Für knapp zwei Stunden kam der KURIER, mit vielen Zeitungen und Informationen im Gepäck und einer Titelseite, auf der noch kein Bild und keine Headline zu finden war.

Im Medien-Workshop wurde genau das erarbeitet: Wie arbeiten Journalisten? Warum sind Social Media keine Medien? Und wie entsteht eigentlich eine Tageszeitung – von der Idee bis zur Lieferung vor die Haustüre der Abonnenten?

