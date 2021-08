Lebenslauf: Mit diesen Hobbys kann man punkten

Nicht immer alles erwähnen

Verzichten sollte man dagegen lieber auf Themen wie Religion oder Politik. Wer sich also politisch engagiert oder in einer Glaubensgemeinde aktiv ist, sollte dies nur erwähnen, wenn es in direktem Bezug zur ausgeschriebenen Stelle steht. Auch gefährliche Sportarten wie Downhill-Biking oder Basejumping anzuführen, ist nicht immer förderlich. Den Einen mögen solche vielleicht beeindrucken, Andere könnten darin aber ein erhöhtes Risiko des Jobausfalls sehen. „Ein absolutes No-Go sind zudem Lügen und Angeberei. Das merken Personaler schnell. Mit der Wahrheit ist man immer auf der sicheren Seite“, sagt Huber.

Kreative Hobbys, mehr Produktivität im Job

Doch egal ob angeführt oder nicht, dass eine aktive Freizeitgestaltung Einfluss auf den Arbeitsprozess hat, ist bewiesen. Wissenschaftler der San Francisco State University etwa haben herausgefunden, dass Menschen, die ihre freie Zeit mit kreativen Tätigkeiten wie Stricken, Zeichnen oder Malen verbrachten, im Job bis zu 30 Prozent produktiver waren. Außerdem waren dieselben TeilnehmerInnen eher bereit, KollegInnen bei Problemen zu helfen. Der Grund: Kreative Ablenkung fördert die Erholung vom Arbeitsstress. Man kommt so besser erholt zur Arbeit und kann mehr leisten.

Wenn Sie also das nächste Mal ein Bewerbungsschreiben verfassen, verleihen Sie diesem durchaus eine persönlichen Not. Im Kampf um die Traumstelle kann es den Unterschied machen.