KURIER.Live: Das vierte Female Empowerment Event

Live vom „The Hoxton Hotel“: Unter dem Motto „Neues wagen, Erfolg gestalten!“ zeigen Frauen aus den MINT-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), wie sie neue Wege gehen und Chancen für Karriere und Aufstieg nutzen. Die Keynote hält Unternehmer und Mentor Philipp Maderthaner – über Mut, Veränderung und Zukunftsdenken.

Am Podium diskutieren Therese Niss (MINTality Stiftung), Patricia Jamnig (Palfinger) und Petra Preining (PIERER Mobility AG) über die Förderung von Mädchen. Auch Conrad Pramböck, Gehaltsexperte, Autor und Coach, ist mit dabei und spricht über Karriere, Aufstieg und faire Bezahlung.