Karriere

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Karriere planen? Karriere machen! So lautete das Motto des Abends im Hoxton Vienna. Hundert Gäste waren beim Netzwerk-Event dabei.
01.10.25, 12:07
Kommentare

Hundert Besucherinnen und Besucher waren vergangenen Montag, dem 29. September, bei der dritten Ausgabe der Female Empowerment Eventreihe des KURIER dabei. Das Thema des Abends: „Karriere planen? Karriere machen!“

Den Abend eröffnete Leadership-Experte Martin Giesswein mit einer Keynote zur „Faszination Karriere“. Am Podium bei KURIER-Ressortleiterin Sandra Baierl waren Olympiasiegerin und Ärztin Lara Vadlau, Silvia Polan, Corporate Affairs & Communication Manager bei JTI Austria und Headhunterin Natalie Bairaktaridis von Ward Howell International. Nach dem offiziellen Teil ging es zum Netzwerken über – bei Getränken und Häppchen im 70er-Jahre-Style.

Unter den anwesenden Gästen waren u. a. KURIER-Herausgeberin Martina Salomon, Autor Richard Kaan, Personal-Branding-Expertin Louisa Böhringer, Ernährungsberaterin Elisabeth Koller, Karrierecoachin Manuela Baierl, Headhunter Hannes Gsellmann von AltoPartners, Saskia Gutmann, Marketing Directorin bei Coca-Cola HBC Österreich und die KURIER-Anzeigenchefin Elisabeth Laimighofer.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft

Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.

Der nächste Termin der KURIER.live Female Empowerment Reihe findet im November erneut im Hoxton Hotel statt. Das Thema des Abends: Karriere im MINT-Bereich. Nähere Details, Tickets und alles rund um die Eventreihe findet sich hier: https://kurier.at/empowerment

Hier finden Sie alle Infos rund um die Female Empowerment Eventreihe
(kurier.at, JC)  | 

Kommentare