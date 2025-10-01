Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event
Hundert Besucherinnen und Besucher waren vergangenen Montag, dem 29. September, bei der dritten Ausgabe der Female Empowerment Eventreihe des KURIER dabei. Das Thema des Abends: „Karriere planen? Karriere machen!“
Den Abend eröffnete Leadership-Experte Martin Giesswein mit einer Keynote zur „Faszination Karriere“. Am Podium bei KURIER-Ressortleiterin Sandra Baierl waren Olympiasiegerin und Ärztin Lara Vadlau, Silvia Polan, Corporate Affairs & Communication Manager bei JTI Austria und Headhunterin Natalie Bairaktaridis von Ward Howell International. Nach dem offiziellen Teil ging es zum Netzwerken über – bei Getränken und Häppchen im 70er-Jahre-Style.
Unter den anwesenden Gästen waren u. a. KURIER-Herausgeberin Martina Salomon, Autor Richard Kaan, Personal-Branding-Expertin Louisa Böhringer, Ernährungsberaterin Elisabeth Koller, Karrierecoachin Manuela Baierl, Headhunter Hannes Gsellmann von AltoPartners, Saskia Gutmann, Marketing Directorin bei Coca-Cola HBC Österreich und die KURIER-Anzeigenchefin Elisabeth Laimighofer.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
KURIER LIVE Business.Frauen.Zukunft
Das war das dritte KURIER.live Female Empowerment Event: Spannende Diskussionen, prominente Gäste und gemeinsames Netzwerken.
Der nächste Termin der KURIER.live Female Empowerment Reihe findet im November erneut im Hoxton Hotel statt. Das Thema des Abends: Karriere im MINT-Bereich. Nähere Details, Tickets und alles rund um die Eventreihe findet sich hier: https://kurier.at/empowerment
Kommentare