Künstliche Intelligenz: Neuer Coworking-Hub in Wien eröffnet

Rund 300 Stakeholder aus Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung kamen am 24. Februar 2026 zur Eröffnung des AI:AT Coworking Hub im SOLARIS im dritten Wienerbezirk. Der Hub ist als Arbeits- und Gemeinschaftsort konzipiert. „Die AI Factory ist ein Meilenstein für die Stärkung von Österreichs digitaler Souveränität und ein zentrales Element im KI-Ökosystem des Innovationsstandortes Österreich“, erklärt Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke, der die anschließende Abendveranstaltung im Marx Palast auch eröffnete.