Künstliche Intelligenz: Neuer Coworking-Hub in Wien eröffnet
Rund 300 Stakeholder aus Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung kamen am 24. Februar 2026 zur Eröffnung des AI:AT Coworking Hub im SOLARIS im dritten Wienerbezirk. Der Hub ist als Arbeits- und Gemeinschaftsort konzipiert. „Die AI Factory ist ein Meilenstein für die Stärkung von Österreichs digitaler Souveränität und ein zentrales Element im KI-Ökosystem des Innovationsstandortes Österreich“, erklärt Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke, der die anschließende Abendveranstaltung im Marx Palast auch eröffnete.
Die Keynote von Andreas Liebl, CEO der appliedAI Initiative, lieferte eine internationale Perspektive auf die neuen technologischen Entwicklungen. Die Panel-Disskussion mit Xenia Galkina (CEO AI Baseline), Kilian Gross (Director General DG CNECT), Christoph Knogler (CEO, KEBA Group und Leiter AI Task Force der Industriellenvereinigung), Andreas Kugi (Scientific Director, AIT Austrian Institute of Technology), Marta Sabou (Wirtschaftsuniversität Wien) und Henriette Spyra (Sektionschefin Sektion III im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur) diskutierte man die Auswirkungen auf Industrie, Forschung und Politik.
