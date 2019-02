Kräftiges Plus nach Kanada-Pakt

Eine Art zweite Heimat ist für die Spritzguss-Spezialisten Kanada geworden: 2005 hat das familiengeführte Unternehmen ein Werk in Ontario in Betrieb genommen. Jüngst wurde kräftig ausgebaut. Mit dem 2018 eröffneten Ausbau sind 16.500 Quadratmeter dazugekommen, drei Produktions-Inseln, ein zweigeschoßiges Büro, Cafeteria, Lager, ein Reinraum für die keimfreie Produktion.

40 Millionen kanadische Dollar (rund 27 Millionen Euro) wurden dafür investiert. 40 zusätzliche Arbeitskräfte sind schon eingestellt, 120 weitere sollen in den nächsten Jahren noch folgen.

Weniger bürokratische Hürden

Was aber hat das Abkommen CETA einem Unternehmen zu bieten, das ohnehin vor Ort produziert? Niedriger Importzölle spielen da ja keine allzu große Rolle mehr. Dafür freut man sich über weniger Bürokratie, sagt Marketingchef Karl Großalber: „Beim Transfer von Produktionsequipment erleichtert uns CETA die Abwicklung sehr.“

In Kanada werde momentan eine ähnliche Produktvielfalt wie in Österreich erzeugt. „Ein großer Teil sind medizinische Anwendungen“, so Großalber. Das können Dichtungskomponenten für die Dialyse sein oder Funktionsteile, die Beschäftigte im Gesundheitswesen vor Verletzungen durch Nadelstiche schützen.

Auch in Österreich schreitet die Expansion von Starlim/Sterner voran. Man steht kurz vor dem Start der Produktion im neuen Werk in Lambach, dem dritten neben Weißkirchen und dem Hauptstandort in Marchtrenk, wo die Sparte Werkzeugbau ausgeweitet wird. Das Gros der 1400 Mitarbeiter der Gruppe – rund 1000 – ist weiterhin in Österreich beschäftigt.

- Hermann Sileitsch-Parzer

Die Angst der Kritiker

CETA-Gegner sehen mit dem Abkommen große Probleme auf Österreich zukommen

Für Kritiker ist das Freihandelsabkommen CETA ein Machwerk. Das Abkommen sei ein trojanisches Pferd, hieß es etwa seitens der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Hinter den versprochenen wirtschaftlichen Vorteilen würden sich Gefahren für Umweltstandards, eine Ausweitung der Macht von Konzernen durch eigens eingerichtete Schiedsgerichte und Einschränkungen für demokratische Handlungsspielräume verstecken, hieß es.

Effekte des Abkommens bisher positiv

Sonderklagerechte für Konzerne könnten zu hohen Schadenersatzzahlungen führen, der Konsumentenschutz werde schwieriger und ökologische Standards in der Landwirtschaft kämen unter Druck. Was hat sich davon bewahrheitet? Für eine Bilanz ist es zu früh, da bisher nur der Teil mit den Zollregulierungen, nicht aber jener mit den umstrittenen Schiedsgerichten in Kraft getreten ist.

Die Zollregulierungen haben sich positiv ausgewirkt, die Wirtschaftskammer Österreich glaubt nicht, dass die oben angeführten Befürchtungen eintreten werden. Österreichs Unternehmen sollten in Summe profitieren.

Kürzlich hat auch der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof das System zur Streitschlichtung als vereinbar mit dem Unionsrecht bezeichnet. Die Zuständigkeit des für diese Streitfälle vorgesehenen Gerichts sei eng begrenzt.

- TP