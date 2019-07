Karrieresprung: Die Um- und Aufsteiger der Woche

Bettina Rosar (44) wurde in die Partnerschaft bei EY Österreich aufgenommen. Die gebürtige Wienerin ist seit über 18 Jahren bei EY tätig, drei Jahre davon war sie bei EY Zürich. Nach ihrem Start in der Wirtschaftsprüfung ist sie 2006 in die Transaktionsberatung gewechselt, wo sie den Bereich Corporate Restructuring leitete.

