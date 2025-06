Wie wichtig ein guter Karriereplan ist – und was man darunter versteht

Also braucht es den klassischen Karriereplan? Das Stück Papier, auf dem alles festgehalten ist?

Man muss es nicht Schritt für Schritt auf eine Liste schreiben. Meine gelebte Geheimformel für Karriere lautet: Passion plus Aktion plus Reputation. Der erste Schritt für eine erfolgreiche Planung ist also, sich zu fragen: Was erfüllt mich, was ist meine Passion und was will ich tun? Das fällt Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich leicht.

Je weniger Verantwortung man für sich und andere trägt, desto leichter ist es?

Wenn man noch keine Familie und finanziell geringere Ansprüche hat, ist es sicherlich leichter, seinem Herzen zu folgen. Auf der anderen Seite ist es im jungen Alter auch schwierig, weil man noch gar nicht weiß, wo man hinwill. Ich habe mit 19 auch zur Sicherheit Jus studiert – ich hätte genauso gut an der WU studieren können. Je älter man wird, je mehr Eindrücke man hat, desto eher bekommt man die Vision: Was will ich eigentlich?