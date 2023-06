Kampf um den Schreibtisch? Wenn der eigene Arbeitsplatz ausgedient hat

Nur rund 61 Prozent der vorhandenen Arbeitsplätze in Österreich sind täglich belegt – einen eigenen Schreibtisch haben aber nur mehr die Wenigsten. Das zeigt der Office Report 2023 des Büro-Beraters teamgnesda, der gestern präsentiert wurde. Die Datenbasis ist groß: 97.500 Mitarbeiter an 75.900 Arbeitsplätzen wurden erhoben, um neue Trends am Arbeitsmarkt zu erkennen.

Klar zeigt sich: Das Sharing-Modell geteilter Plätze hat sich verfestigt und mit ihm auch die Akzeptanz für das neue Arbeiten. 64 Prozent der Befragten, sind mittlerweile bereit zu teilen. „Dies ist ein klares Zeichen, dass sich Konzepte des tätigkeitsbasierten Arbeitens mit Sharing etabliert haben“, erklärt teamgnesda CEO Andreas Gnesda.