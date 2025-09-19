Kaiser-Wiesn-Chef: „Preise sind ziemlich gleich wie im Vorjahr"

Es ist Wiesn-Zeit und die Feierlaune ist groß. Vier von zehn Österreichern besuchen heuer mindestens ein Oktober- bzw. Trachtenfest. Die Pro-Kopf-Ausgaben liegen schon im Vorfeld für Kleidung und Stylingprodukte laut Handelsverband bei rund 208 Euro (mehr Details unten in der Faktenbox). Kommende Woche startet in Wien die Kaiser Wiesn 2025. Wie viel ein Besuch kostet und ob es überhaupt noch Plätze in den Festzelten gibt, beantwortet Wiesn-Chef Johann Pittermann, auch bekannt als „Wiesn Kaiser Johann I“. KURIER: 40 Prozent der Österreicher besuchen heuer ein Trachtenfest. Wie viele Gäste erwarten Sie bei der Kaiser Wiesn? Johann Pittermann: Dadurch, dass wir Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest sind und es uns mittlerweile das vierte Jahr am Markt gibt, merken wir, dass wir sowohl österreichweit einen größeren Andrang haben als auch aus unseren Nachbarländern. Wenn der Wettergott auf unserer Seite ist, wir 18 Tage Kaiserwetter haben, dann schaffen wir heuer den Besucherrekord von 400.000.

Was kostet ein Kaiser-Wiesn-Besuch heuer? Fangen wir beim Eintritt an. Bei uns ist es so, dass wir von 25. September bis 12. Oktober das Festgelände täglich um 11.30 Uhr aufsperren und das jeden Tag bei freiem Eintritt. Wir haben drei Festzelte, fünf Almhütten und 23 Verkaufshütten im Freigelände, wo wir auch eine Festbühne haben, wo jeden Tag im Freien ohne Verstärker musiziert wird. Für den Abend braucht man ein Eintrittsticket, die beginnen bei Sonderveranstaltungen wie die Studi Wiesn bei 15 Euro und gehen hinauf bis in die Logenpreise mit 109 Euro Eintritt. Bewegt man sich abends aber nur am Gelände, bleibt der Eintritt frei, will man Live-Acts im Zelt, braucht man ein Ticket oder eine Tischreservierung. Korrekt.

Gibt es noch freie Plätze? Einzelplätze haben wir immer wieder, es gibt ein paar Tage, die sind restlos ausverkauft. Donnerstag, Freitag, Samstag sind sehr beliebt, weil da die Gäste aus den Bundesländern kommen. Und natürlich: Will man vor der Bühne in der ersten Reihe sitzen und seinem Star zujubeln, sind die Plätze sehr rar. Die Frage der Fragen: Was wird eine Maß Bier kosten? Die Maß Bier kostet 15,40 Euro. Die Preise sind ziemlich gleich wie im Vorjahr. Alles kann man nicht schlucken, etwa die steigenden Energiepreise, aber wir schauen, dass wir durch Partnerschaften Preisstützungen von der Industrie bekommen, die wir gerne an die Kunden weitergeben. Wo gibt es den größten Andrang? Immer beliebter werden unsere Seniorentage. Anfangs hatten wir 2022 einen Tag, mittlerweile haben wir drei Nachmittage. Und man sieht den Ansturm zur volkstümlichen Musik. Wenn die „Edlseer“ oder „Die jungen Zillertaler“ spielen, sind wir auch tagsüber wirklich zum Bersten voll.

Fakten aus dem Handelsverband Consumer Check 4 von 10 Österreichern besuchen heuer mindestens ein Oktober-, bzw. Trachtenfest. Am häufigsten in Oberösterreich, Salzburg und Wien. Die Popularität legt laut HV deutlich zu.

Etwa jeder zweite Oktoberfest-Besucher kauft im Vorfeld ein: Rund 208 Euro werden im Schnitt ausgegeben.

Das entspricht einem zusätzlichen Umsatz von 200 Millionen Euro für den Einzelhandel.

Am beliebtesten sind Oktoberfeste bei den Jungen - konkret bei der Generation Z, wo jeder Fünfte gleich mehrere und 42 Prozent zumindest ein Oktoberfest im Jahr besuchen.

Auch unter den Millennials ist mehr als jeder Zweite (53 Prozent) ein- oder mehrmals jährlich auf einem Trachtenfest.