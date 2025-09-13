Jobmesse Austria: Tausende Besucher treffen 120 Unternehmen und ihre Jobs

Schlange stehen für die eigene Karriere - für Unternehmen und ihre Jobs: die Jobmesse Austria gastiert heute und morgen in der Wiener Marx Halle und hat viel zu bieten. Und tausende Besucher kamen schon am ersten Tag, um sich zu informieren. Was es dort gibt: 120 namhafte Unternehmen , die sich den potenziellen Bewerbern präsentieren, viel Information, Vorträge und Diskussionen auf der Bühne und sehr viel kleine Geschenke bei den Messeständen.

Am 13. und 14. September 2025 wird die Marx Halle in Wien erneut zum Zentrum für alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv in die Hand nehmen wollen. Die 4. jobmesse austria ist mit rund 120 Unternehmen ein Karriereevent der Extraklasse – mit einer beeindruckenden Branchenvielfalt, starken Arbeitgebern und einem umfangreichen Serviceangebot für Besucherinnen und Besucher aller Altersstufen und Qualifikationen.

Hier kommen alle ins Gespräch, die sich neu orientieren, beruflich weiterentwickeln oder den direkten Draht zu spannenden Arbeitgebern suchen. Unter den rund 120 Ausstellern befinden sich Unternehmen, Institutionen und Bildungsanbieter. Mit dabei sind unter anderem das Bundesministerium für Finanzen, die Central European University, der Flughafen Wien, Generali, GLOCK, die ÖBB, Peek & Cloppenburg, die RWA, die Stadt Wien, Ströck und Würth.