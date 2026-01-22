Ein Jahresauftakt mit Staffelübergabe bei den Leitbetrieben Austria

Ein Abend voller Zuversicht und Ausblick auch bei Leitbetriebe Austria, die gemeinsam mit dem Flughafen Wien das Jahr begrüßten. Die unternehmerische Leistung stand als entscheidender Hebel für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand im Mittelpunkt.

Flughafen-Vorstand Günther Ofner stellte die für 2026 geplanten Rekordinvestitionen des Flughafen Wien von 330 Mio. Euro vor und begrüßte die neue Industriestrategie als wichtigen Impuls für den Wirtschaftsstandort Österreich. Er erwarte für 2026 wieder Wachstum.