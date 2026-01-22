Ein Jahresauftakt mit Staffelübergabe bei den Leitbetrieben Austria
Ein Abend voller Zuversicht und Ausblick auch bei Leitbetriebe Austria, die gemeinsam mit dem Flughafen Wien das Jahr begrüßten. Die unternehmerische Leistung stand als entscheidender Hebel für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand im Mittelpunkt.
Flughafen-Vorstand Günther Ofner stellte die für 2026 geplanten Rekordinvestitionen des Flughafen Wien von 330 Mio. Euro vor und begrüßte die neue Industriestrategie als wichtigen Impuls für den Wirtschaftsstandort Österreich. Er erwarte für 2026 wieder Wachstum.
Ein Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Zertifikate an neu- und rezertifizierte Leitbetriebe. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria, hob hervor, dass diese Unternehmen für Verlässlichkeit, unternehmerische Verantwortung und Beständigkeit stehen. Leitbetriebe zeigen, dass Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehören und eine Vorbildrolle für den Wirtschaftsstandort sind.
Zum Abschluss des Jahresstartevents gab Beiratsvorsitzender Andreas Gnesda die Gesellschaftsübernahme von Leitbetriebe Austria an die langjährige Geschäftsführerin Monica Rintersbacher bekannt. Sie ist seit 2011 Teil der Organisation und führt Leitbetriebe Austria seit 2012 operativ. Andreas Gnesda begleitet die Plattform seit 2017. „Leitbetriebe Austria vereint Unternehmen, die zeigen, wie Wirtschaft vorangeht“, so Rintersbacher.
