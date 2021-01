Initiative: Der Barkeeper, der Heim kommt

Die Cocktails sind in kleinen Apotheker-Flaschen abgefüllt, mit dem Bild des Barkeepers auf dem Etikett und einer „Perfect Serve“-Anleitung, mit der nichts schief gehen kann. Ausgefallene Kreationen und Drink-Klassiker werden in zwei verschiedenen Flaschengrößen (200 ml und 500 ml) geliefert.

Das Einzige, was man zu Hause bereit halten muss, sind Gläser und Eiswürfel. Geliefert wird in Wien noch am selben Tag, in ganz Österreich innerhalb von zwei Tagen. Die Musik wird quasi zum Drink mitgeliefert: in Form von kuratierten Musiklisten ausgewählter DJs. Preis: ab 13 Euro pro Flasche.

Die Plattform: Acht verschiedene Bars in Wien und Graz liefern die Cocktails. Bestellung unter: www.drinks-at- home.at

Service: Tolle Idee - die Flaschen schauen gut aus, der Inhalt schmeckt, kommen inkl. Servier-Anleitung und Musik

Preis/Leistung: Tolle Initiative, persönliche Lieferung in Wien innerhalb von einer Stunde