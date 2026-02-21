Eine Renaissance: Warum die kleinen Kinos in Wien boomen

Popcornduft liegt wieder in der Luft. Während in Hollywood die Vorbereitungen für die Oscars im März laufen und die Berlinale bis morgen ihre Premieren feiert, zeigt sich die Zukunft des Kinos nicht auf dem roten Teppich, sondern auf deutlich kleineren Leinwänden: zwischen den Lederlounges im Schikaneder, unter der klassischen Anzeigetafel des Burg Kinos am Ring, im 60er-Jahre-Ambiente des Gartenbaukinos und auf den besonders bequemen Sitzen im kleinen, feinen Admiral. Das Geschäft läuft, in Wiens Independent-Kinos. Und zwar so gut, dass selbst Häuser, die vor einigen Jahren schließen mussten, zurückkehren. Das Bellaria Kino soll im Frühjahr wieder aufsperren. Das überrascht Kollegen nicht. „Gerade in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Besucherzahl massiv gesteigert“, berichtet Sabine Anders, Leiterin des Admiral Kinos, das mit dem Stadtkino im Künstlerhaus verbunden ist. Wiktoria Pelzer, Geschäftsführerin beider Lichtspielhäuser, ergänzt, dass die Zahlen im Vergleich sogar besser ausfallen als in den vergangenen zehn Jahren. Man kann also wirklich von einer Renaissance des Kinos sprechen. Und das ist kein Zufall. Hinter dem Boom steckt Arbeit und Strategie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gerhard Deutsch Das Admiral Kino auf der Burggasse 119. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Das Gartenbaukino am Parkring 12. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Norman Shetler, Leiter des Gartenbaukinos. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FILMcasino Das Filmcasino auf der Margaretenstraße 78. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Das Schikaneder auf der Margaretenstraße 24. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gilbert Novy Das Stadtkino im Künstlerhaus auf der Akademiestraße 13. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Das Burg Kino am Opernring 19 im ersten Bezirk. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Roxanna Schmit Stefan Schramek, Geschäftsführer des Burg Kinos.

Ein Abo als stärkster Hebel Das Nonstop-Kinoabo für kleinere Kinobetreiber gibt es seit 2023. Für 24 Euro im Monat (22 Euro für Unter-26-Jährige) kann man damit so viele Filme sehen, wie man möchte. Das Abo habe das Publikum stark verjüngt. Gleichzeitig führe es zu spontanen Kinobesuchen – oft auch zu Filmen, die man sonst nicht gewählt hätte. „Nach 17 Jahren bin ich immer noch überrascht, welche Filme gut ankommen“, sagt Norman Shetler, Leiter des Gartenbaukinos. Selbst Produktionen abseits des Mainstreams, die sonst keinen Verleih finden würden, funktionieren mittlerweile sehr gut. Das beobachtet auch Stefan Schramek, Geschäftsführer des Burg Kinos: „Der Geschmack ändert sich. Bei uns sind europäische und vor allem asiatische Filme viel stärker gefragt als früher.“ Darauf reagieren die Kinos mit einem klaren Profil. Sie schaffen sich ihre eigene Nische, ihre eigene Persönlichkeit. „Für ein qualitativ hochwertiges Programm, mit dem man sich identifizieren kann, lässt man sogar Filme aus, die kommerzielles Potenzial hätten, aber nicht zur Linie passen“, sagt Schramek. So findet sich im Programm auch der aktuelle Lieblingsfilm des Kinochefs („Silent Friend“ von Ildikó Enyedi) – selbst wenn er kein klassischer Kassenschlager ist. „Man setzt seine Akzente – und das schätzen unsere Besucherinnen und Besucher“, sagt Schramek. Independent Kinos verkaufen ja keine Ware, merkt Wiktoria Pelzer vom Stadtkino an. „Wir verkaufen ein Kultur-, ein Gemeinschaftserlebnis. Kino bringt Menschen zusammen.“ Darauf setzt das kultige Schikaneder Kino. „Es ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt, wo sozialer Austausch stattfindet und aktuelle gesellschaftspolitische Themen repräsentiert werden“, sagt Kinobetreiber Johannes Wegenstein, der heuer 30-jähriges Jubiläum feiert. „Lange hieß es, Streaming würde das ablösen, aber nein. Es ist nach wie vor kein Ersatz für einen Abend im Kino.“ Vielfalt fördert man unter anderem mit Studierenden, die dort günstig den Saal mieten und ihre Filmprojekte präsentieren können. "Eine Bühne für junges, unabhängiges Filmschaffen ist die Hauptmotivation des Schikaneders. In dieser Hinsicht sind unabhängige Kinos unverzichtbar", sagt Wegenstein. Und das Publikum kommt längst nicht mehr nur für das Programm.

Historische Kinos und Fun Facts Das Admiral Kino wurde 1913 eröffnet. Der 20 Meter lange Saal hat heute über 81 Plätze und zeigt vor allem europäische Filme in Originalfassung. Ein besonderer Fokus liegt auf feministischen Themen – passend dazu wurde das Kino bislang überwiegend von Frauen geleitet.

Das Burg Kino wurde 1912 gegründet und war eines der ersten Kinos in Österreich, das von Stumm- auf Tonfilm umgestiegen ist. Ein Markenzeichen sind die regelmäßigen Vorführungen vom Film „Der dritte Mann" (1949).

Das Filmcasino gab es bereits 1911, damals als „Kinematographentheater". Anfang der 70er musste es geschlossen werden und wurde erst 1989 wieder eröffnet. Heute gehört das Filmcasino zu den 21 „coolsten Kinos der Welt".

Das Gartenbaukino ist das letzte große Einsaalkino Wiens und wurde 1960 mit der Premiere von Stanley Kubrick's „Spartacus" eröffnet. Mit dabei: Kirk Douglas und angeblich der Regisseur selbst.

Schikaneder Kino gilt als Kultort und wurde – je nachdem, wen man fragt – 1911 oder 1906 gegründet und gehört somit zu den ältesten Kinos der Welt.

Das Stadtkino wurde 1981 am Schwarzenbergplatz eröffnet. 2013 zog man in das ehemalige Künstlerhauskino, das 1949 eröffnet wurde. Seitdem ist das Kino als das „Stadtkino im Künstlerhaus" bekannt.