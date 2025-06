Mitarbeiter zurück ins Büro holen aber auch etwas bieten: London macht es vor

Der Kinosaal, so informiert der Bildschirm neben der Tür, zeigt den Thriller „Black Bag“ an diesem Tag um 17.30 Uhr, tags darauf um 19 Uhr. So weit, so – theoretisch – gewöhnlich. Doch dieser englische Kinosaal befindet sich weder im Multiplex noch im Einkaufszentrum – sondern im ersten Stock eines Londoner Bürogebäudes.

Das Kino ist Teil eines größeren Konzepts. „Als ich die Pläne für 40 Leadenhall gesehen habe, war mir klar: Wir müssen bei diesem Projekt dabei sein“, sagt Benjamin Russell, Head of Real Estate der britischen Firma Huckletree, während er ins lichtdurchflutete Atrium führt. Rechter Hand ranken sich einbalsamierte Bäume, links streckt sich eine Bibliothek über zwei Stockwerke.

Seit 2014 hat die Firma knapp 30.000 Quadratmeter Co-Working-Spaces in Großbritannien realisiert. Ab Oktober kommen zwei weitere Stockwerke in der City of London dazu. Für den New-Work-Pionier geht es nicht nur um ein modernes Design und attraktive Ausstattung, sondern um einen grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt.