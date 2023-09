Heute und morgen: Großer Besucherandrang bei der jobmesse austria

von Sophie Bumberger

Der Eröffnungstag des branchenübergreifenden Recruiting-Events lockte schon am Samstag ein breites Publikum an. Angebote von Unternehmen aus den Branchen Handel, Handwerk, Dienstleistung, Industrie und dem öffentlichen Sektor gibt es für Schüler bis hin zur Fachkraft über 50+ bis zu all jenen, die sich beruflich neu orientieren möchten.