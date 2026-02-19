Eine Heldinnenreise mit 200 Passagieren 45 Plus

Podcasterin Carina Felzmann lud am Mittwoch erneut zur Heldinnenreise. Fokus der Veranstaltung lag auf Frauen 45 Plus, die sich beruflich verändern, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder ihr Netzwerk erweitern wollen. Eröffnungsworte gab es von Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz. „Auch bei mir hat eine neue Reise begonnen, die nicht in meiner Lebensplanung gestanden ist“, sagt sie zu ihrer neuen Funktion als erste Frau an der Spitze der Kammer.

Das Jahr habe intensiv begonnen, erzählt sie weiter. Dennoch bleibe sie dabei, ihrer wirklichen Leidenschaft weiterhin nachzugehen: Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das Arbeiten im Alter auch für Selbstständige attraktiver zu machen. Stolz verweist sie darauf, dass nun auch Unternehmer, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten, ab 1. Jänner 2027 einen steuerlichen Vorteil genießen sollen.