Business People

Eine Heldinnenreise mit 200 Passagieren 45 Plus

Am Mittwoch fand ein Netzwerkevent für Frauen statt, die sich beruflich verändern oder den Weg in die Selbstständigkeit einschlagen wollen.
Jennifer Corazza
19.02.2026, 16:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

46-222824643

Podcasterin Carina Felzmann lud am Mittwoch erneut zur Heldinnenreise. Fokus der Veranstaltung lag auf Frauen 45 Plus, die sich beruflich verändern, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder ihr Netzwerk erweitern wollen. Eröffnungsworte gab es von Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz. „Auch bei mir hat eine neue Reise begonnen, die nicht in meiner Lebensplanung gestanden ist“, sagt sie zu ihrer neuen Funktion als erste Frau an der Spitze der Kammer. 

Das Jahr habe intensiv begonnen, erzählt sie weiter. Dennoch bleibe sie dabei, ihrer wirklichen Leidenschaft weiterhin nachzugehen: Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das Arbeiten im Alter auch für Selbstständige attraktiver zu machen. Stolz verweist sie darauf, dass nun auch Unternehmer, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten, ab 1. Jänner 2027 einen steuerlichen Vorteil genießen sollen.

46-222824322

Heldinnenreise 45 Plus in der Wirtschaftskammer in Wien

46-222824324

Heldinnenreise 45 Plus in der Wirtschaftskammer in Wien

46-222832504

Heldinnenreise 45 Plus in der Wirtschaftskammer in Wien

46-222824326

Heldinnenreise 45 Plus in der Wirtschaftskammer in Wien

Über aktuelle Herausforderungen am Arbeitsmarkt diskutierten danach u. a. AMS-Vorständin Petra Draxl, Sylvia Vana, Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen im Wirtschaftsministerium, Deloitte-Partnerin Elisa Aichinger und Verena Wiesinger, Wien-Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft. Der interaktive Teil der Veranstaltung ist traditionell die „Table Time“, bei der Expertinnen und Experten zu fünf Themenbereichen diskutieren. U. a. über „Scheitern als Lernfeld“ mit Soziologin Gundl Kutschera und Unternehmer Thomas Nasswetter.
 

kurier.at, JC  | 

Kommentare