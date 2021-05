Good Mood Drink: Wie ein Getränk zu guter Laune verhelfen soll

Als die zwei ungefähr wussten, wohin die Reise geht, gingen sie zu einem Lebensmittelhersteller, der ihnen beim Feinschliff half. Nach einer gemeinsamen Entwicklungszeit mit einem Lebensmitteltechniker von weiteren vier Monaten war die Rezeptur fertig.

Tropischer Geschmack

Entstanden ist ein Gute-Laune-Getränk mit folgenden Inhaltsstoffen: das Pflanzenextrakt Griffonia, einer Serotonin-Vorstufe der afrikanischen Schwarzbohne, die Aminosäuren L-Tyrosin und L-Tryptophan, Grundbausteine für die natürliche Produktion von Dopamin und Serotonin sowie Vitamin D, Grüntee und Guarana (natürliches Koffein). Und wie schmeckt es?

„Wir wollten einen ganz eigenen Geschmack kreieren, der mit nichts vergleichbar ist. Aber es schmeckt tropisch“, sagt Philip. Wissenschaftlich belegt ist, dass die einzelnen Inhaltsstoffe tatsächlich die Laune heben.

Unterschiedliche Effekte

Aber ist man wirklich glücklicher, wenn man eine Dose ayoka getrunken hat? „Die Wirkung ist bei jedem anders. Manch einer spürt nichts. Andere fühlen sich nach einer Dose leichter und doppelt so happy“, sagt Philip.

Ihre Eltern waren anfangs skeptisch, ob der Tatsache, dass sich die heute 20- und 21-jährigen Unternehmer nicht irgendwo verlaufen. „Aber sie haben schnell gesehen, wie viel uns das Projekt bedeutet“, so Sebastian.

Kreativ, weltoffen, optimistisch

Leidenschaftlich ging es dann auch weiter als die Dose zu dem Gute-Laune-Getränk designt wurde. „Auch da wollten wir etwas besonders, das zum Mindset „kreativ, weltoffen, optimistisch“ passt“, sagt Philip. Auf Instagram entdeckten sie den bosnischen Künstler Rikardo Druškic, der ihnen exklusiv ein kleines Kunstwerk auf die Dose designte.

„Mit der ersten Produktion im Juli 2019 hatten wir dann das fertige Getränk in der Hand und wussten nicht, was wir jetzt damit anstellen sollen“, sagt Philip. Sie seien schließlich einfach mit dem Auto herumgefahren und haben überall ihr Produkt präsentiert: in jedem noch so kleinen Restaurant, Supermarkt oder Nachtklub.

Expansionspläne

Zwei Jahre später gibt es ayoka (das aus dem Westafrikanischem übersetzt übrigens „die Person, die Freude bringt“ heißt) in 800 Supermärkten in ganz Österreich zu kaufen sowie online auf diversen Shopping-Plattformen. Tankstellen und die Gastronomie sollen noch folgen.

Die Entwicklungskosten (bis zur fertigen Dose) von einem rund fünfstelligen Betrag kamen von den Eltern, mittlerweile haben Philip und Sebastian Investoren und weiterhin den Biss, ayoka international zu etablieren.

„Wir wollen die ganze Welt ein Stück glücklicher machen. Und das ist supererfüllend für uns. Auch wenn wir wissen, dass man mit einem einzelnen Getränk nicht den Sinn des Lebens findet.“