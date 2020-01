Geschäftsessen: Systempizza deluxe

Seit dem Herbst 2017 gibt es die L’Osteria in Grinzing, mitten in der Heurigengegend, da, wo zuvor das Melrose mit seiner feinen Küche nicht gerade lange überlebte. Die L’Osteria verfolgt ein völlig anderes Konzept und es scheint den schwierigen 19. -Bezirk-Gästen zu gefallen: das Lokal ist sehr oft sehr voll, zuletzt erlebt am Montag in dieser Silvesterwoche.