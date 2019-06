Geschäftsessen-Kritik: Auf eine Ramen Suppe

Als Vorspeise: Edamame und Gurken in Sojasauce, Chiliöl und Essig. Alles serviert in wunderschön schlicht getöpfertem Geschirr. Die Hauptspeise – natürlich eine Ramen-Suppe: Udon-Nudeln in Hühnerbrühe und Dashi (Fischbrühe), dazu Hühnerfilet, gewürzt mit Yuzu (einer Zitrusfrucht) und Szechuanpfeffer, getoppt mit getrocknetem Seetang und mariniertem Ei. Köstlich!

Adresse: Spitalgasse 31, 1090 Wien. Werktags ab 11 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Tel.:01 9691817.

Essen/Trinken: **** 4/5 Sternen

Verschiedene Vorspeisen, Ramen-Suppen auf Fleisch-Basis oder vegan, dazu eine Auswahl verschiedener Toppings. Die Preise sind moderat.

Service: ***** 5/5 Sternen

Sehr höflich – auf japanisch- respektvolle Art

Ambiente: **** 4/5 Sternen

Hell und luftig, leider ohne Außenbereich

Testerin: Ornella Wächter