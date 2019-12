Geschäftsessen: Eine Klasse für sich

Es gibt in der Wiener Innenstadt nur drei Hotelrestaurants, in die man gehen kann. Eines davon ist und bleibt das Hotel Sacher. Hier setzt man zwar immer wieder nette neue Akzente, weiß aber: die Tradition ist unverrückbar, Abstriche kann und darf es nicht geben – schon gar nicht bei der Qualität.

Dafür sorgt der Generaldirektor persönlich. Und so sind hier im Sacher alle um eines bemüht: den Gast glücklich zu machen. Das kann der Mann mit Hut an der Türe (diese Freundlichkeit!), der Barkeeper in der Blauen Bar (diese Professionalität!), das können die Kellner im Grünen Salon (unser Herr Mayer!) und das beherrschen die Köche.