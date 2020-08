Geschäftsessen: Auf ein Schüsserl beim KURIER

Nicht nur wir Redakteure finden das KURIER-Pop-up Pods & Bowls auf der Wiener Mariahilfer Straße wunderbar. Auch die vielen Gäste, Zuseher und Zuhörer. Nach amerikanischem Vorbild wurde hier eine Redaktion mitten in der Einkaufsstraße errichtet, zum Reinschauen und Dabeisein. Und so gibt es hier täglich ab 11 Uhr Journalismus zum Angreifen und die besten Bowls der Stadt – für neue Genießer: das ist die hawaiianische Schüssel, in der herrliche Essenselemente gekonnt gemixt werden.