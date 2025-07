Konflikte zwischen den Altersgruppen: Wer ist Generation Delta?

Wer ist Generation Delta?

„Es ist völlig naiv und überholt, Generationen über das Alter zu bestimmen“, sagt Fabian Burstein. Bei der Definition sollten vielmehr die Herausforderungen im Vordergrund stehen, die sie gemeinsam bewältigen müssen. Als Beispiel nennt er aktuelle Probleme am Arbeitsmarkt: Wie geht man damit um, dass länger gearbeitet werden muss? Und dass neue Technologien ins Arbeitsleben einziehen?

Delta sei daher eine Generation, die sich nicht durch Altersgrenzen spalten lässt – und auch nicht zwingend durch soziale Herkunft oder Berufe. Stattdessen definiert sie sich über eine gemeinsame Haltung. Nur so könne man Krisen bewältigen, erklärt Peter Menasse: gemeinsam. Er fasst es so zusammen: „Delta ist ein Fluss, in dem viele verschiedene Äste zusammenfließen. Da sind alle dabei.“

Im Grunde genommen sind die Herausforderungen nämlich für alle Generationen gleich, so Burstein. „Seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, müssen sie sich mit wiederkehrenden Strukturen auseinandersetzen. Es gibt immer einen Medienwandel, die Herausforderung, die Demokratie zu erhalten, und das Ringen um den Umgang mit einer sich ständig verändernden Welt und Wirtschaft.“ Unterschiede zeigen sich lediglich in den Zugängen zu Lösungen – und den Instrumenten, die dabei verwendet werden.