Warum die Ausbildung heute mehr denn je zählt

Regelmäßig kommen die großen Gehaltsreports, regelmäßig lässt sich daraus ablesen, welche Kriterien für ein gutes Gehalt entscheidend sind. Es ist zum einen die Branche, die besser oder schlechter zahlt. Vor allem aber ist es die Ausbildung, die mittlerweile der wichtigste Faktor für die Bezahlung ist – und zwar in allen Branchen. Abgeschlossene Fachausbildung, Weiterbildung obendrauf, ein Studium oder MBA – all das ist im Gehaltsreigen Geld wert und wirkt von Anfang an wertsteigernd.