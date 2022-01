Fünf unterschätzte Erfolgsfaktoren für 2022

Welche Faktoren erfolgreich machen, das wüssten wohl viele Menschen gerne. Die einfache Formel Erfolg ist gleich, viel Geld zu verdienen, scheint heutzutage sowieso veraltet. Das zu tun, was wirklich Spaß macht und dabei einen tieferen Sinn verspüren, so lautet die Erfolgsdefinition in der neuen Welt der Arbeit schon eher. Damit ein Einkommen verdienen, das ein gutes Leben ermöglicht, ist die Spitze des Eisbergs.

Wie lautet die Formel zum Erfolg?

Und wie lautet diese viel gesuchte Formel zum Erfolg nun? Wissen und harte Arbeit, sagen die einen. Richtige Entscheidungen und eine große Portion Glück, meinen die anderen. Weder das eine noch das andere, glaubt Rich Diviney. Als ehemaliger Kommandant der Navy Seals stellte er fest, dass es oft diejenigen Menschen waren, bei denen zunächst wenig für eine Karriere in der Eliteeinheit zu sprechen schien, die sich dann später zu Spitzenkräften entwickelten und außergewöhnliche Leistungen erbrachten. „Scheinbar hoch qualifizierte Anwärter konnten die Erwartungen dagegen völlig überraschend oft überhaupt nicht erfüllen“, schreibt er in seinem Buch „Die Attribute des Erfolgs“, in dem er die 25 entscheidenden Faktoren und Eigenschaften in kompakten Kapiteln zusammenfasst, die laut ihm besser als jede erworbene Qualifikation zeigen würden, wer sich wirklich für eine Aufgabe eignet.

Um welche Attribute es sich dabei handelt und wie jeder Einzelne diese optimieren und anpassen kann – wir haben das Buch gelesen und stellen eine Auswahl daraus vor.

Seien Sie anpassungsfähig

Unser Leben und dessen Umstände verändern sich andauernd. Manchmal passiert es langsam, manchmal innerhalb eines Augenblicks. An manchen Tagen werden wir, metaphorisch gesprochen, mit einem rechten Haken geschlagen, an anderen sind diese Veränderungen nur kleine Hiebe. „Doch was es auch ist, machen Sie es wie der Frosch, damit kommen Sie oft besser und schneller weiter“, empfiehlt Diviney. Denn Frösche haben sich – mit Ausnahme der Antarktis – auf jedem Kontinent an die Umwelt angepasst, von niedrig liegenden Wüsten bis hin zu hohen Berghängen. In manchen Situationen kann es auch für uns wichtig sein, mit dem Strom zu schwimmen, ohne dabei aus dem Konzept zu geraten. Wenn das Leben das nächste Mal mit Ihnen Achterbahn fährt, denken Sie an die Frösche.

Stoppen sie Multitasking

Die meisten Menschen glauben, dass sie Multitasking beherrschen. „Die Vorstellung, gleichzeitig zu telefonieren, E-Mails zu beantworten, und das Büro aufzuräumen, ist zwar verlockend, aber kognitiv unmöglich“, weiß Diviney. Was wir allerdings können würden, sei zwischen den Aufgaben effektiv zu wechseln. Der Schlüssel dazu: bewusste Entscheidungen. Neigen Sie dazu, viele verschiedene Dinge anzufangen, sollten Sie sich darauf konzentrieren, eines davon zu beenden bevor Sie das Nächste beginnen. Ist das Gegenteil der Fall, fokussieren Sie sich etwa zu sehr auf ein Projekt und das auf Kosten anderer Verpflichtungen, zwingen Sie sich dazu, sich auch einmal abzuwenden und zu etwas anderem überzugehen. Ein gutes Mittelmaß führt zum Erfolg.

Seien Sie lernfähig

Wir Menschen sind von Grund auf in der Lage zu lernen. Die Tatsache, dass Sie diesen Satz verstehen, zeigt: Sie haben Lesen gelernt. „Als Attribut ist Lernfähigkeit aber etwas anders zu verstehen“, sagt Diviney. In diesem Sinne sei sie ein Messwert dafür, wie rasch ein Individuum neue Informationen in seinem kognitiven System aufnehmen, verarbeiten und integrieren kann. Menschen können das unterschiedlich gut. Deshalb heißt es, ehrlich zu sich selbst zu sein und herauszufinden, wo auf der Lernfähigkeitsskala Sie liegen. Ein Beispiel: Sie wissen, dass Sie im Allgemeinen mehr Zeit brauchen als andere, ein Gedicht auswendig zu lernen. Die Tatsache, dass Sie das erkannt haben, gibt Ihnen die Möglichkeit darauf zu reagieren. So können Sie vor dem Auftritt etwa zusätzliche Zeit zum Üben einplanen.

Entscheiden Sie entschlossen

Entschlossenheit ist die Fähigkeit, klare und rechtzeitige Entscheidungen zu treffen. Vor allem das letzte Kriterium, die Rechtzeitigkeit, unterscheidet jemanden mit einem hohen Maß an Entschlossenheit von jemanden, der lediglich solide Entscheidungen trifft. Es ist einfach, entschlossen zu sein, wenn es um sichere Entscheidungen geht, bei denen Sie über sämtliche Informationen verfügen und wenig auf dem Spiel steht. Schwieriger ist es, wenn die Umstände unbekannt und fließend sind und der Einsatz hoch ist. „In solchen Fällen ist es überaus hilfreich, Ihre Mission, Ihre Werte und Ihr Ziel zu kennen und sich vor Augen zu führen“, schreibt Diviney. Und hüten Sie sich davor, zu viele Entscheidungen in einem kurzen Zeitraum zu treffen. „Das kann auf Dauer entscheidungsmüde machen.“

Zeigen Sie Humor

Humor ist eine mächtige Eigenschaft. Die Fähigkeit zu lachen, den Hauch von Komik im Tragischen oder Heraufordernden zu finden, kann beruhigend, tröstend, stärkend und ermutigend sein. Auch im Team ist Humor ein entscheidender Faktor. „Denn erfolgreich ist ein Team dann, wenn es eng zusammenhält. Und Lachen stärkt nun einmal die Bindung zwischen den Mitgliedern“, weiß Diviney. Ohnehin habe er noch nie ein Hochleistungsteam in irgendeinem Bereich – vom Geschäftsteam über Sportmannschaften bis hin zu Ehepaaren und Familien – erlebt, das nicht auf Humor aufbaute. „Vielleicht ist nur einer der primäre Klassenclown. Aber das Entscheidende ist, sie wissen alle, wie man lacht, und das steigert Ihre Leistung“, schreibt er.