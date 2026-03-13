Neues Frauennetzwerk gestartet: Das steckt dahinter

Am 11. März ging ein neues Frauennetzwerk an den Start: „möglichMACHERIN“ von der Raiffeisenlandesbank OÖ, das auf Initiative engagierter Mitarbeiterinnen entstanden ist. Ziel ist, eine Plattform für Austausch und Vernetzung zu schaffen. „Wir Frauen müssen uns gegenseitig unterstützen, vernetzen und einander Mut machen. Als Vorstand stehen wir voll und ganz hinter unserem Frauennetzwerk, denn Female Empowerment ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, sagte Sigrid Burkowski , RLB OÖ-Vorständin.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurde auch der Dokumentarfilm „Die letzte Botschafterin“ präsentiert. Ehrengast Manizha Bakhtari, afghanische Botschafterin in Österreich, wurde mit Standing Ovations für ihren unermüdlichen Einsatz für die Rechte der Frauen in Afghanistan gewürdigt. Insgesamt waren rund 300 Gäste vor Ort.

Mit dabei waren neben RLB OÖ-Generaldirektor-Stellvertreter Stefan Sandberger und RLB OÖ-Vorstand Michael Glaser u. a. die RLB OÖ-Aufsichtsrätinnen Cornelia Altreiter-Windsteiger, Dagmar Inzinger-Dorfer und Maria Neubauer, OÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner, die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Leitner, Steuerberaterin Birgit Schwendtbauer-Schönauer, ORF-Journalistin Katharina Wagner und z.l.ö.-Geschäftsführerin Monika Sandberger.