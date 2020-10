Französisch im 19ten

Seit April 2019 hat Karin Peyer ihr kleines Bistro am Sonnbergmarkt – und seither haben die Döblinger ein verlängertes Wohnzimmer im Bezirk.

Die Inhaberin erfüllte sich damit einen Lebenstraum: sattelte um von Interieur Designerin zu Wirtin und kocht im Le Gourmandises von früh bis spät.

Die Zutaten holt die leidenschaftliche Gastgeberin meist von den umliegenden Geschäften: Fisch, Fleisch, Gemüse – alles da, am Markt in der Obkirchergasse.

Morgens gibt es herrliche Frühstücksgerichte, etwa Eierspeis mit Avocado und Ziegenkäse (6 Euro, siehe Foto) oder Porridge mit Banane und Heidelbeeren (5 Euro). Mittags zaubert die Chefin immer drei Menüs, diese Woche etwa Lavendelhuhn, Zitronenrisotto oder Boeuf Bourguignon (jeweils etwa 9 Euro, mit Suppe).

Am Abend kreiert Payer, was ihr gerade gefällt oder einfällt. Samstagfrüh schaut gern der Bezirksvorsteher vorbei, auch die EU-Ministerin kommt dazu, nach dem Marktbummel auf ein Frühschoppen (ganz ohne Bodyguard). So was gibt’s nur im guten Wien und seinen Grätzeln.