Feinkosten bei Mörwalds: 150 Gäste bei der Herbst-Edition in Feuersbrunn

Die Tochter kam, sprach und siegte: Theresia Mörwald begrüßte beim Feinkosten auf so fröhlich-freche Art, dass es Sonderapplaus und Extralacher gab.

Trotzdem galt die Show an diesem Abend in Feuersbrunn dem herbstlichen Menü, das die Küchenmeister von Mörwalds Relais & Châteaux in Feuersbrunn am Wagram zauberten. Und den Keynote-Speakern: Verbund-CEO Michael Strugl erklärte, warum die Strompreise so sind, wie sie sind; Bentley-Direktorin Antonia Stubenberg sprach über Luxus, den keiner braucht, den man aber trotzdem haben will; Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher wünscht der Wirtschaft mehr Mut und die Extrameile, anstatt schlechter Stimmung.

150 hochkarätige Gäste nahmen die Anregungen zwischen Raviolo, Hirsch und Powidltascherl gerne entgegen. Und diskutierten zum Motto, das Toni, Eva und Theresia Mörwald ausriefen: Bringen wir Österreich voran. Zum Abschluss gab es Anton Riepls Leberkäse und Käse vom Brett - auch das ein Highlight des Abends.