Erfahrungen sammeln: Abenteuer Auslands-Job

Jeden Abend sitzt Lukas vor seinem Computer und durchforstet das Netz nach internationale Stellenangeboten. „Für unsere Zweigstelle in London suchen wir einen Projektmanager (m/w) im Bereich E-Commerce“, steht dort etwa. Er klickt auf das Inserat. Es ist nicht so, dass der 31-Jährige hierzulande keine Arbeit findet. Aktuell ist er für einen Materialiengroßhändler tätig, leitet sogar ein kleines Team. Lukas’ Problem ist viel eher, dass er sich auf dem Gebiet Onlinehandel im Großkundenbereich beruflich weiterentwickeln möchte. Und dass er in Österreich einfach keinen passenden Arbeitgeber mit dieser Spezialisierung findet.

Besseres Verständnis für qualifizierte Bewerber

„Bestimmte Skills kannst du nur bei den großen, internationalen Playern lernen. Österreich hinkt in Sachen E-Commerce stark hinterher“, sagt der Betriebswirt. Die vielen englischsprachigen Jobausschreibungen, die er täglich liest, schlagen sich in seinem Wortschatz nieder. Und so schreibt er sie an, die großen Player: Amazon in München, Mercateo in Leipzig, Lidls Zweigstelle in London. „Die Gehälter sind höher und das Verständnis für qualifiziere Bewerber ist besser“, erklärt Fuchs seine Vorliebe für große, internationale Firmen.

Jeder dritte würde für den Job ins Ausland gehen

19 Prozent der arbeitsuchenden Österreicher im Alter von 20 bis 34 Jahren können sich vorstellen, für den Job in ein EU-Nachbarland zu übersiedeln. Elf Prozent würden für die passende Stelle gar in ein Land außerhalb der EU ziehen. Das hat eine aktuelle Studie des europäischen Statistikamts Eurostat herausgefunden. In Summe ist also gut jeder dritte Junge bereit, für den Job die Heimat zu verlassen. Österreich liegt damit über dem EU-Schnitt. Eine, die den Sprung ins Ausland gewagt hat, ist Sara Noemie Plassnig. Nach ihrem Abschluss an der FH Johanneum zog es die 24-Jährige nach Norwegen. Seit vergangenem Oktober arbeitet sie für eine Hilfsorganisation in Oslo.