Drei Frauen erzählen, warum sie mitten in der Krise gegründet haben

Vor einem Jahr etwa hatte Claudia Lembach eine Idee. Die damalige Angestellte bemerkte, dass in ihrer Region in der Steiermark viele Betriebe Büro-Personal aus Kostengründen wegen Corona abbauen mussten. Der Bedarf nach Sekretariatsarbeiten blieb aber bestehen. Lembach, jahrelang in der Büroleitung und im Marketing zuständig, sah die Chance, kündigte ihren Job und gründete eine Agentur für Sekretariatsdienstleistungen.

„Viele Betriebe sind so klein, dass sie nur eine Bürokraft für drei bis fünf Stunden die Woche brauchen“, so die 37-jährige Unternehmerin. Und so vermittelt sie an EPU wie beispielsweise einen Maler bis zum 20 Personen Unternehmen wie einer IT-Firma, hin zu Restaurants und einem Coach, Dienstleistungen in Sachen Buchhaltung sowie unterschiedliche Bürotätigkeiten – und das in der Steiermark und in Wien.

„Es ergab sich eine Chance, ich habe zugepackt und ein Geschäftsmodell daraus entwickelt“, sagt die Mutter eines Sohnes heute. Am Anfang sei sie zu den Kunden noch selbst gegangen und habe Zetteln sortiert. Nur ein Jahr später hat sie ein Team von 20 Mitarbeitern. „Es war ein sehr hartes, anstrengendes Jahr, aber jetzt stehe ich auch finanziell besser da als zuvor. Mein Leben hat sich zu 300 Prozent verbessert“, so die gebürtige Steirerin.

Auch die Kunden seien zufrieden, sich nicht mehr um die Papiere Gedanken machen zu müssen. „Dank Corona hat sich das Mindset der Menschen so geändert, dass Geschäftsmodelle wie meines möglich sind.“