Doppelmayr-CEO Thomas Pichler über die Zukunft des Seilbahn-Business

Dass Doppelmayr Seilbahnen bauen kann, weiß man nicht nur in China. Das Unternehmen aus Wolfurt – dort sind Firmenzentrale, Produktion, sogar einen eigenen Zoo unterhält man – ist Weltmarktführer, baut Anlagen seit den 1930er-Jahren. Auf den Mont Blanc und in der Karibik, in Mexiko City und in Vietnam, in St. Gilgen und in Paris.

Der Seilbahnpionier ist bekannt für Verlässlichkeit und Innovationen: der beheizte Sitz kommt von Doppelmayr, die Bubble (die Wetterschutzhaube am Sessellift), die kuppelbare Gondelbahn, die längste Pendelbahn und die höchste Liftstütze. 3.200 Mitarbeiter beschäftigt man weltweit, etwa die Hälfte in Österreich. Die Unternehmensgruppe betreibt Niederlassungen in mehr als 40 Ländern der Welt. Bis heute realisierte das Familienunternehmen über 15.100 Seilbahnsysteme in 96 Staaten.

KURIER: Ein 50-Millionen-Auftrag für die Olympischen Spiele in Peking. Wieso ging der zu Doppelmayr nach Österreich?

Thomas Pichler: Es war eine öffentliche Ausschreibung. Für den Zuschlag zählen Verfügbarkeit, Erfahrung, Referenzen. China wollte nicht auf lokale Hersteller zurückgreifen, deren Know-how ist noch nicht gut genug. Sie wollten ein europäisches Produkt für das Olympia-Gebiet.

Man holt sich die Qualität aus Europa.

Ja, da will man kein Risiko, will das Beste. Es wird auch nicht um den Preis gefeilscht: Ausschreibung, Angebot, Zuschlag. Dafür gab es drei Jahre Zeit, man musste zuerst den Berg erschließen. Unsere Bauzeit lag bei 1,5 Jahren.

Entsenden Sie die volle Mannschaft zu so einem Großauftrag?

Die Spezialisten und Führungskräfte kommen aus Österreich, die Montagehelfer und Arbeiter sind unsere lokalen Teams. Wir haben seit Langem eine Niederlassung in China.

Weil dort so viele Seilbahnen benötigt werden?

Man hat in den 80er-Jahren in China mit dem Skifahren begonnen, es gibt 13 Millionen Skifahrer, 31 Skihallen und 770 Skigebiete – wobei ein einzelner Skilift schon ein Skigebiet ist. Der Markt wächst jedes Jahr stark, während er in Europa stagniert.

Aus Ihrer Erfahrung: Wie sind chinesische Geschäftspartner?

Relativ einfach. Wir kennen einander gut, haben die Niederlassung mit Produktion in China seit den 1990er-Jahren, vorwiegend, um Anlagen für den Ganzjahrestourismus zu bauen. Wie etwa die Seilbahn auf die Chinesische Mauer.

Ist bei solchen Großprojekten der Umweltschutz für Sie ein Thema?

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist unserer Arbeit vorgelagert, es hat mit uns nichts zu tun. Wenn wir kommen, ein Angebot legen oder Bauen, gibt es immer schon ein genehmigtes Projekt.