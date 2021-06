Der KARRIERE-Büchertipp: Das sind die neuen Empfehlungen

In acht thematischen Stationen wird den LerserInnen die Ökonomik, soziale Marktwirtschaft und Machtstreben erklärt und beleuchtet. In Essays geht es um die beschränkte Wahrheitsfähigkeit der Sozialwissenschaft in der Ökonomik, um kontroversielle Ansichten von Fachleuten zu aktuellen Themen, wie überhöhte Arbeitslosigkeit, Einkommens-Spreizung, Umwelt- und Klimaprobleme, Seuchen und Bank- und Finanzkrisen.

Adolf Wagner: All you need is cash. Ein Wegweiser für die Ökonomie. Ökonomische Essays, Band 16, Metropolis, 20,40 Euro