Deloitte zeichnet Führungsduos heimischer Unternehmen aus

Bereits zum 16. Mal verlieh das Beratungsunternehmen Deloitte gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria die "CEO & CFO Awards" an die besten Führungskräfte heimischer ATX Prime-Unternehmen. Während in den Vorjahren immer nur CEO oder CFO ausgezeichnet wurden, kürte man in diesem Jahr erstmals auch die Führungsduos.

Trophäen in sieben unterschiedlichen Kategorien durften die Gewinnerinnen und Gewinner mit nach Hause nehmen. "Die Preisträgerinnen und Preisträger beweisen nicht nur betriebswirtschaftliche Exzellenz und herausragende Führungsqualitäten, sondern zeigen auch vor, wie man ein Unternehmen erfolgreich durch unsichere Zeiten steuert", so Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich.