Ein CEO- und CFO-Treffen im Festspielhaus Bregenz
Das exklusive „CEO-CFO Forum“ am Bodensee fand heuer vom 5. bis 6. März statt. Initiator und Business-Circle-CEO Gerhard Pichler lud C-Level-Executives aus der Vierländerregion ins Festspielhaus Bregenz zum Austausch ein – darunter CEOs, CFOs, Eigentümer, Vorstände und Geschäftsführer mit kaufmännischer Verantwortung.
Das Thema des heurigen Forums: „Von der Resilienz zur wirtschaftlichen Renaissance: Aufbruch in eine neue Ära des Wachstums“. Die vergangenen Jahre waren geprägt von globalen Machtverschiebungen, geopolitischen Spannungen, Handelskonflikten und großer Veränderungen durch die Künstliche Intelligenz. Unternehmen mussten lernen, mit Unsicherheit umzugehen und Resilienz wurde zu einer Kernkompetenz. Die Aufgabe der C-Level-Executives ist es, diese Unsicherheit in unternehmerische Chancen zu verwandeln, so der Business Circle. Es brauche mutige Entscheidungen, nachhaltige Strategien und technologiegestützte Exzellenz.
Stefan Borgas (CEO RHI Magnesita), Michael Nikbakhsh, Peter Spirig (vorm. CEO V-Zug), Oliver Gassmann (Institut für Technologiemanagement Universität St.Gallen)
v. li.: Gerhard Humpeler (CFO Blum), Gerhard Pichler (CEO Business Circle), Dieter Schatz (CFO Loacker Recycling), Michael Nikbakhsh (Journalist)
All das wurde im Forum in Interviews, Keynotes, interaktiven Panels und Workshops vertieft und diskutiert. Zahlreiche Networking-Formate – von Meet & Greets und Coffee Breaks über Business Lunches bis hin zu gemeinsamen Abendprogrammen mit Executive Dinner und Party – boten zudem Raum für persönlichen Austausch.
Mit dabei waren Johannes Bachmann (Kaiser), Magnus Brunner (EU-Kommissar für Inneres und Migration), Michael Köb (Doppelmayr), Christian Multerer (SAP), Monika Rosen (Österreich-Amerikanische-Gesellschaft) als Speaker.
