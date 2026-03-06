Ein CEO- und CFO-Treffen im Festspielhaus Bregenz

Das exklusive „CEO-CFO Forum“ am Bodensee fand heuer vom 5. bis 6. März statt. Initiator und Business-Circle-CEO Gerhard Pichler lud C-Level-Executives aus der Vierländerregion ins Festspielhaus Bregenz zum Austausch ein – darunter CEOs, CFOs, Eigentümer, Vorstände und Geschäftsführer mit kaufmännischer Verantwortung.

Das Thema des heurigen Forums: „Von der Resilienz zur wirtschaftlichen Renaissance: Aufbruch in eine neue Ära des Wachstums“. Die vergangenen Jahre waren geprägt von globalen Machtverschiebungen, geopolitischen Spannungen, Handelskonflikten und großer Veränderungen durch die Künstliche Intelligenz. Unternehmen mussten lernen, mit Unsicherheit umzugehen und Resilienz wurde zu einer Kernkompetenz. Die Aufgabe der C-Level-Executives ist es, diese Unsicherheit in unternehmerische Chancen zu verwandeln, so der Business Circle. Es brauche mutige Entscheidungen, nachhaltige Strategien und technologiegestützte Exzellenz.