Business People: Was ist los in Österreich?

Die finnische Handelskammer feierte ihr 50-Jahre-Jubiläum im Weingut am Reisenberg

Finncham Austria gehört zu den ältesten Handelskammern in Österreich – sie wurde als Handelsgilde bereits 1969 gegründet. Über die letzten 50 Jahre haben Österreich und Finnland enge Handelsbeziehungen geknüpft und darauf wurde auf der 50-Jahr-Jubiläumsfeier am 6. Juni in Wien Grinzing angestoßen.

Mit über 100 Gästen wurde im noblen Weingut am Reisenberg mit einen sehenswerten Ausblick auf Wien gefeiert. Offiziell eröffnet wurde der Abend von Botschafterin Pirkko Hämäläinen, dem Finncham-Präsident Johannes Axnix und seiner Stellvertreterin Anna Ahlbom.