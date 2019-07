Business People: Ein HR-liches Sommerfest

Die Begrüßungsworte „Wenn die hr-lounge feiert, ist auch das Wetter hr-lich“, haben mittlerweile Tradition auf dem jährlich stattfindenden Sommerfest, organisiert von hr-lounge-Präsident Josef Buttinger. In diesem Jahr folgten rund 70 Personalchefs von Salzburg bis Burgenland der Einladung, sie trafen bei strahlendem Wetter auf dem Ramsauhof im Mostviertel ein.

Der ehemalige Bauernhof wurde vor 18 Jahren von Hermann Wurzenberger gekauft. Er hat viel Herzblut in die Restaurierung der Gemäuer gesteckt, um daraus die Veranstaltungslocation „Event4kanter“ zu machen. In einer Führung mit dem Gastgeber und Hausherrn erhielten die Gäste Einblicke in die Umgestaltung des Hofes. In mühevoller Kleinarbeit wurden die historischen Mauern saniert und mit Originalteilen alter Bauernhäuser restauriert.