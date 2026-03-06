100 Tage an der Spitze: Bitpanda-CEO im Business Gladiator Talk

Die Business Gladiators, die gemeinsame Firma von Kampagnen-Macher Philipp Maderthaner und Alexander Zauner, lädt zweimal im Jahr zur ausgewählten CEO-Runde. Ein Talk-Format, bei dem die beiden „Gladiatoren“ einen Gast auf der Bühne interviewen. Zentrales Thema: Transformation und wie man sie managt. Diesmal dabei: Der neue CEO von Bitpanda, Lukas Enzersdorfer-Konrad. Vor 100 Tagen hat er, schon seit acht Jahren im Unternehmen tätig, von Bitpanda-Gründer Eric Demuth übernommen.

Lukas Enzersdorfer-Konrad präsentierte Bitpanda als schnelles Unternehmen, „das ist dann im Geist auch ein extrem schneller CEO“, sagt Philipp Maderthaner über seinen Gast. „Präzise in den Antworten, wendig bei den Themen“. Bitpanda hätte zum ersten Mal eine Zweijahresstrategie, bisher waren es beim Finanz-Start-up immer nur sechs Monate, die man sich zu planen traute. Rund 900 Mitarbeiter zählt man bei Bitpanda aktuell, 50 Prozent davon in Österreich. Die Mitbewerber und anderen Player würden nicht in Europa sitzen, sondern seien alle in Amerika und Asien, erzählt der CEO. Mit 400 Millionen Euro Umsatz sei Bitpanda profitabel.