QS Ranking: Uni Wien beste Uni Österreichs

An der Spitze des „QS World University Ranking“ von Quacquarelli Symonds, das heute veröffentlicht wurde, ändert sich nichts: Das Massachusetts Institute of Technology ( MIT) in den USA bleibt auch 2014 die beste Uni der Welt. 2000 Universitäten werden jährlich für dieses Ranking analysiert, die 800 besten schließlich gelistet.

Das Erfreuliche: Die Universität Wien klettert heuer um zwei Plätze nach oben und erlangt Platz 156. Insgesamt ist sie somit als beste österreichische Universität gerankt, sie ist auch die einzige heimische Uni, die es in die Top 200 geschafft hat.

Auch weiter unten in der Rangliste gab es einen Ruck der österreichischen Universitäten nach vorne: Die Technische Uni ( TU) Wien landet heuer auf Rang 246 (2013: 264), die Uni Graz in der Gruppe der Ränge 411-420 (2013: 501-550) und die Uni Linz auf den Plätzen 551-600 (2013: 601-650). De facto gleich wie im Vorjahr bleiben die Ergebnisse der Uni Innsbruck mit Rang 288 (2013: 289) und der Uni Klagenfurt in der Gruppe ab Platz 701. Die Uni Salzburg hat indes Plätze verloren (von den Rängen 601-650 in die Gruppe ab Platz 701).