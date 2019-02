Ein Tag für Ihre Karriere

Haben Sie schon eine Vorstellung von Ihrem beruflichen Karriereweg? Oder wollen Sie neue Ideen und Perspektiven für eine persönliche Veränderung im Job? Der Career Day der FHWien verbindet potentielle Arbeitgeber mit interessierten Studierenden und Hochschul-Absolventen. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen die erfolgreiche Recruiting-Messe in Wien zur gezielten Besetzung offener Positionen in wichtigen Fachbereichen und auch als interaktive Präsentation für Nachwuchstalente. Besonders in den Bereichen Finanzierung, Controlling, Steuerberatung, Marketing, Vertrieb, HR, Kommunikation, Journalismus, Tourismus- und Immobilienmanagement werden interessierte Studenten und Alumnis mit praxisnahen Einblicken von Einstiegspositionen, Praktika bis hin zu Traineeprogrammen belohnt.