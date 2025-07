Bewerbungsmythen: Was wirklich zählt bei der Jobsuche

Je mehr, desto besser

Bringt ein Anschreiben ein Extraplus? Nur die Hälfte der Unternehmen verlangt laut Umfrage ein Anschreiben – und nur 25 Prozent der Recruiter halten es für entscheidend. „In der Praxis verliert das Anschreiben an Bedeutung, besonders bei IT- und Technik-Fachkräften“, sagt Robert Koenes. In bestimmten Fällen – etwa bei Führungspositionen oder Kommunikationsjobs – könne es dennoch ein Pluspunkt sein.

Der Lebenslauf bleibt Pflicht, Referenzen gelten als Ergänzung: 63 Prozent finden sie hilfreich, nur 18 Prozent entscheidend. Koenes betont: „Ein klarer, lückenloser Lebenslauf mit relevanten Eckdaten reicht meist völlig aus. Viele Bewerbungen verlieren an Wirkung, weil sie mit irrelevanten Unterlagen überladen sind.“