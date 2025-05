Abzocke bei der Bewerbung: Wie Firmen sich am geistigen Eigentum bereichern

Was Arbeitgeber von Bewerbern verlangen (dürfen)

„Das werde ich sicher nicht machen“, entschied die Bewerberin. „Das fällt unter Gratisarbeit für mich.“ Die gibt es in Österreich nicht, was wiederum die Seriosität des Ganzen infrage stellt. Die Absicht des Firmenbetreibers – ob es wirklich nur darum ging, die Fähigkeiten seiner Bewerber akribisch zu testen – lassen sich trotz intensiver Bemühungen nicht klären. Der KURIER nahm Kontakt auf, eine Antwort, wie sich der aufwendige Bewerbungsprozess rechtfertige, gab es bis Redaktionsschluss nicht. HR-Expertin Ursula Löffler von der Personalvermittlung Hill Woltron äußert ihre Einschätzung.

Üblich und seriös sei die Aufgabenstellung in diesem Umfang nicht. Erst recht nicht vor dem ersten persönlichen Gespräch. „Nur wenn man schon auf der Shortlist steht, alle anderen Faktoren wie gehaltlicher Rahmen, Beginnzeit und fachliche Qualifikation abgeklärt sind“, würden seriöse Arbeitgeber darum bitten, Aufgaben zu bearbeiten. Das gilt auch für Branchen, in denen Leistungsnachweise gängig wären, etwa im Kreativbereich oder in der IT.

Generell sagt Löffler: Je niedriger die Position, desto seltener sind Vorarbeiten. Bei Hearings von Managern oder Geschäftsführern wären zwei bis drei Stunden Vorbereitungszeit bzw. maximal ein halber Tag, vertretbar. Für „ausführende, einfache Positionen“ zieht Löffler die Grenze bei maximal einer Stunde Aufwand. Das trifft wohl auf die vom AMS vermittelte Stelle des Social-Media-Managers mit 38.000 Euro Brutto-Jahresgehalt zu.

Zu hinterfragen ist außerdem, was mit den überlieferten Inhalten passiert (Stichwort: geistiges Eigentum). Löffler kennt Fälle, in denen diese von Firmen – obwohl dem Bewerber eine Absage erteilt wurde – später verwendet wurden. Ohne dafür zu bezahlen. „Ein Kandidat hat sich kürzlich darüber beschwert, aber keine rechtlichen Schritte unternommen“, berichtet sie. Doch wie häufig ist diese Praxis? Dass Firmen von Bewerbern profitieren wollen, noch bevor diese einen Arbeitsvertrag unterzeichnet haben?