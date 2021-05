Berufe der Zukunft: Diese Jobs sind bald gefragt

Nachhaltigkeit wird großes Thema

Zum Normalzustand würden auch Berufe rund um das Thema Nachhaltigkeit, ist sich Horx sicher. Einer, der sich in diesem Feld bereits entwickelt hat, ist jener des Urban Farmers, also des städtischen Bauerns, der nach platzsparenden Möglichkeiten sucht, um Lebensmittel in der Stadt herzustellen und sie auf kurzem Anfahrtsweg zu den Kunden in den Ballungszentren zu liefern. Voraussetzung dafür ist deshalb nicht nur Expertise in Sachen Pflanzenpflege, sondern auch Erfahrung in urbaner Lebensführung.

All das wirft natürlich die Frage auf, welche Berufe es künftig nicht mehr geben wird. Das sei laut Horx schwer zu sagen. „Viel werden sich stark verändern. Einen Verkäufer, wie wir ihn kennen, wird es in zehn Jahren wohl nicht mehr geben.“