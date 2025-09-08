Das sind die besten Trafikanten Österreichs

Unter dem Motto „Vielfalt“ feierten am Wochenende rund 600 Trafikantinnen und Trafikanten aus ganz Österreich den 13. BAT Trafikanten-Award, zu dem British American Tobacco (BAT) Austria eingeladen hatte. Die Veranstaltung fand am Wolfgangsee im Eventressort Scalaria. Sven Löhr, BAT-Geschäftsführer und Gastgeber sagte dazu: „Heute Abend erleben wir beeindruckende Geschichten, Pioniere und Innovationen einer neuen Produktwelt und - das Wichtigste – wir ehren die Besten der Branche“.

Im Zentrum des 13. BAT Awards standen die Trafikanten und ihre Mitarbeitenden. Im Rahmen eines „Future Talks“ diskutierten u. a. Sven Löhr, Richard Grasl, Geschäftsführer der Mediaprint, Kurier und Profil und Robert Pfaller, Professor für Philosophie und Buchautor über die Transformation der Medienwelt durch Digitalisierung, Social Media und KI, die Transformation der Tabakbranche weg von der Zigarette hin zu risikoreduzierten Nikotinprodukten in eine „rauchfreie Zukunft“ und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft aus dem philosophischen Blickwinkel.